شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الشلقانى: ضرورة وضع مسئولية على المدارس لتأهيل الطلاب لمستوى معين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة هانيا الشلقانى مقرر مساعد المحور المجتمعى في الحوار الوطني، بضرورة أن يكون هناك مسؤلية على المدارس الخاصة والعامة والأجنبية والتزامهم بمستوى معين لتأهيل الطالب، موضحة أنه بغير ذلك فإننا نتعرض لإهدار لموارد الدولة وايضا الأهالى.

وتابعت خلال كلمتها بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى أن الاهتمام بالتعليم الفنى حاليا أصبح ضرورة قصوى معقبة:" التعليم الفنى يجب أن يلتزم بالتنافسية خاصة فى ظل احتياج الأسواق لكوادره".