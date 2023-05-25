شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تواصل نجاحاتها في توفير سكن كريم للمواطنين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الدولة المصرية في نجاحها وإنجازاتها بشكل كبير من خلال القضاء على المناطق غير الآمنة، والتى كانت تشكل العديد من المخاطر والأضرار على المجتمع المصرى، حيث استطاعت الدولة التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة بشكل كبير من أجل التخلص منها، من خلال إقامة المشروعات الإسكانية الحديثة للمواطنين، وتوفير السكن الكريم لهم.

تقرير لمؤسسة ماعت كشف أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة المناطق غير الآمنة، وما تم بذله من جهود لنقل الأسر من هذه المناطق إلى شقق جاهزة، ومن ثم البدء فى عملية إزالة هذه المناطق غير الآمنة وتجهيزها من جديد بشكل حضارى، وفرحة الأسر بعد الانتقال إلى أماكن حضارية للعيش فيها بدلا من العيش فى العشوائيات، مؤكدين أن الدولة المصرية وفرت لهم السكن الآمن، ويأتي مشروع القضاء على المناطق غير الآمنة من أبرز المشروعات التى حققت فيها الدولة المصرية نجاحا كبيرا.