شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محيى حافظ: الدواء أمن قومى لا يقل أهمية عن الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محيى حافظ عضو مجلس النواب، إن دراسة استراتيجية صناعة الدواء تمثل أهمية كبرى، لأن الدواء هو أمن قومى دوائى لا يقل أهمية عن الأمن القومى الغذائى.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدواء منتج يخاطب الصحة العامة ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث يمكن أن يستغنى الإنسان عن الطعام ولكن لا يستغنى عن الدواء.

وتابع النائب محي حافظ أن الدراسة تم البدء فيها منذ عام 2008 وكل عام يتم البناء عليه واليوم أصبحت مكتملة البناء، وهي ليست دراسة تقليدية أو حبر على ورق بل دراسة مبنية من الواقع.