شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: الحوار الوطنى فرصة ذهبية لجميع الأراء والتيارات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رؤيتنا في تنسيقية شباب الأحزاب أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لجميع الآراء والتيارات والأحزاب .

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن التنسيقية عندما تأسست عام 2018 كانت على أساس منصبة حوار، وفكرة الحوار أساس في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قبل الدعوة للحوار الوطني .

وتابع النائب محمد عبد العزيز: "نطلق العديد من الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني، ولدينا تنوع كبير في الأفكار ، وهناك حوارات يتم إجرائها في التنسيقية مع شخصيات من خارج التنسيقية ".