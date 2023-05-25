شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: جلسة التعليم بالحوار الوطنى كانت غنية للغاية بالمقترحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة صفاء حسنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة التعليم بالحوار الوطني كانت جلسة غنية بالمقترحات التى تشمل جميع جوانب التعليم وتحدثنا عن المعلم والطلاب والمناهج عن القوانين والتشريعات التى تقف عائق أمام التطوير تحدثنا فى جوانب كثيرة والحوار الوطنى فرصة رائعة أن كل الأفراد والكيانات على كافة المحاور تتكلم وتعبر عن رأيها.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: "كلمتى اليوم كانت مركزة على التعليم الفنى لأن أى دولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية والصناعية لابد أن تضع التعليم الفنى على رأس أولوياتها وتحدثنا عن ضمانة التوظيف والشغل لخريجى التعليم الفنى بمجرد الحصول على الشهادة".

وتابعت: "تحدثنا عن النظرة الاجتماعية باعتبار التعليم الفنى تعليم درجة تانية وأنه تعليم لمن فاته الثانوى وتحدثنا أيضا عن ضرورة ادخال ريادة الأعمال فى مناهج التعليم الفنى وركزنا على فكرة الإتاحة لإدخال الطلاب للجامعات والمعاهد المختلفة وركزنا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنه مثلث التنمية الذى نطمح له وهو فى استراتيجية 2030 قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدنى".