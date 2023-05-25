الشرطة يتجاوز الصناعة والكرخ يتعادل مع الديوانية بممتاز الكرة

وسجل لاعب نادي الشرطة محمود المواس هدف اللقاء الوحيد على نادي الصناعة في الدقيقة 41 من عمر شوط المباراة الأول لينتهي اللقاء بهذه النتيجة على ملعب الصناعة.

فيما سجل لاعب نادي الكرخ، يوسف فوزي، هدف التقدم من ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50، ليعاود لاعب نادي الديوانية عبد القادر طارق عزيز، تعديل النتيجة في الدقيقة 93 من عمر المباراة على ملعب الساحر احمد راضي.



وتصدر الشرطة قائمة الدوري العراقي برصيد 61 نقطة، ليبقى نادي الصناعة في المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة.

فيما حافظ نادي الكرخ على المركز الثامن برصيد 42 نقطة وبقي نادي الديوانية في المركز الأخير برصيد 9 نقاط