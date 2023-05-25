انت الان تتابع خبر بينهم هارب من "أبو غريب".. الإطاحة بثلاثة متهمين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بواجبات منفصلة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على مطلوبين اثنين بتهم الارهاب والاتجار بالبشر وفق مذكرتا قبض صادره بحقهما وفق احكام المادة (١/٤إرهاب) والمادة السادسة اولا وثانيا من قانون الاتجار بالبشر، جاء القبض في منطقتي الغزالية والدولعي ببغداد"، مشيرة الى انه "تم احالتهما الى الجهات ذات الاختصاص".وفي السياق ذاته، "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية انفا وبالتنسيق مع جهاز اسايش اقليم كردستان من القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية، وهو احد الهاربين من سجن ابو غريب عام (٢٠١٣)".

وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى جهة الطلب".

