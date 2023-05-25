انت الان تتابع خبر وزيرة المالية: حريصون على توفير الدعم لزيادة حجم الاستثمارات السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال مشاركتها اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي بدورته الخامسة اكدت وزيرة المالية: "توصلنا مع الاشقاء في المملكة الى رؤى مشتركة لدعم القطاعات الحيوية في العراق لاسيما الزراعة والصناعة والصحة ".وأضافت: "الاتفاق على تفعيل عمل اللجان بين الجانبين دعماً لمشاريع البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ".

وأشارت الوزيرة الى: "ركزنا ضمن اولويات لقاءاتنا بالمسؤولين السعوديين على دعم تطوير القطاع المصرفي ومشاريع الطاقة وتحسين بيئة الاعمال بين الطرفين ".