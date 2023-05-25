شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى: اتفقنا على ضرورة التدخل التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن الجلستين المخصصتين للقضية السكانية في الحوار الوطني امتدتا لأكثر من 8 ساعات، تحدث خلالها 150 شخصا، أجمعوا على أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجميع اتفقوا أيضا مع المتخصصين والخبراء على ضرورة مواجهة أسباب الزيادة السكانية، وأهمها الاستمرار في الاستراتيجية بقرارات تنفيذية وليس ابتكار استراتيجية جديدة.

ولفت إلى أن الحوار الوطنى به متخصصون من جميع محافظات مصر، واتفقوا على ضرورة التدخل التشريعي لحل مشكلة الزيادة السكانية، مثل تجريم الزواج فى سن صغيرة، لأنه يؤثر على صحة الأم والطفل والأجيال التالية، ولا بد من أن يكون المجلس القومي للسكان مستقلا عن أى وزارة.