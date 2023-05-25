انت الان تتابع خبر الطربولي يكشف سبب ظهور جماعة "القربان وأصحاب القضية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الطربولي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "هذه الحركات والجماعات موجودة منذ القدم ومع نشوء البشرية وفي الإسلام كان هناك جماعة "العلي الهية" والمصادر التاريخية تؤكد انهم اعتقدوا بألوهية الامام على عليه السلام".وأضاف ان "توصيفهم الدقيق هو ان كل من يأتي بفكر غير سليم سيتحول الى تطرف وانحراف ثم تشدد ثم تكفير كل من كان يعتقد بغير ما يعتقد به".

وأشار الطربولي الى ان "هناك أسباب داخلية وخارجية لظهور هذه الجماعات لتفريق السلم المجتمعي والفترة الأخيرة بدأ المجتمع العراقي يلتئم ليبدأ ظهور هذه الجماعات إضافة الى ضعف الدولة كان سببا رئيسيا في ظهور هذه الجماعات والفساد الحاصل فيها والسرقة القتل والتمسك بالمناصب يؤدي الى ظهور هذه الجماعات"، مضيفاً "اليأس لدى افرادها سبب رئيسي في ظهورهم بالإضافة الى ضعف التحرك الأمني ضد هذه الجماعات".

وبين ان "العراق خزينة للعالم من الأموال والذهب وهذا يجعل المؤامرات تحاك ضده لكي يبقى ضعيفا وتستطيع القوى الخارجية ان تسيطر عليه من خلال اظهار مثل تلك الجماعات المنحرفة".

ولفت الطربولي الى انه "بالنسبة لجماعة أصحاب القضية فانا اعتقد ان ظهورهم سياسي لأجل تسقيط السيد الصدر من خلال هذه الجماعة، ومن قبل بهذا الدور هما اما مدفوع او محب متشدد للصدر"، وبين ان "الصدر كان له موقف حازم وواضح في مواجهة هذه الفئة الضالة".

وأكد ان "هناك جماعات متشددة تظهر في المذهب السني وصلت الى التشدد والتكفير مدعومة من الخارج غايتها الأساسية هي التفريق بين المسلمين وهذه الجماعات هي امتداد لداعش والقاعدة وهي امتداد للخوارج".