انت الان تتابع خبر بعد الصاروخ الإيراني.. واشنطن تحذر من "تهديد جدي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قائلا: "كما سبق أن قلنا بوضوح، إن قيام ايران بتطوير وإطلاق صواريخ بالستية يشكل تهديدا جديا للأمن الاقليمي والدولي"، مؤكدا أنه رغم القيود التي فرضها المجتمع الدولي، فإن ايران "تواصل حيازة تكنولوجيات مرتبطة بالصواريخ البالستية من مزودين أجانب، وإجراء اختبارات لصواريخ بالستية" فيما اعتبر "انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة".وأضاف المتحدث أن "ايران مزودة بالسلاح النووي ستتحرك في شكل أكثر استفزازا، لذا نحاول التحذير من امتلاك ايران سلاحا نوويا مماثلا".

والخميس، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن "خيبر"، الجيل الرابع من صاروخ "خرمشهر" الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسما للمسجد الأقصى.