انت الان تتابع خبر العراق يخسر أمام تونس في مونديال الشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457104-638206511578330513.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-25 | 23:55
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خسر منتخب شباب العراق لكرة القدم، أمام نظيره التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في مونديال الشباب الذي يقام حالياً في الارجنتين.
وسجل منتخب تونس أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني من المباراة الذي شهد طرد احد لاعبييه.
وهذه الخسارة الثانية للعراق بعد الخسارة أمام الاوروغواي، وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره الانجليزي يوم الاحد المقبل.
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