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العراق يخسر أمام تونس في مونديال الشباب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457104-638206511578330513.jpg

2023-05-25 | 23:55

العراق يخسر أمام تونس في مونديال الشباب

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خسر منتخب شباب العراق لكرة القدم، أمام نظيره التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في مونديال الشباب الذي يقام حالياً في الارجنتين.

وسجل منتخب تونس أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني من المباراة الذي شهد طرد احد لاعبييه.

 

وهذه الخسارة الثانية للعراق بعد الخسارة أمام الاوروغواي، وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره الانجليزي يوم الاحد المقبل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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