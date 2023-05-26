شكرا لقرائتكم خبر عن الخبرة ومقر ثابت وبنية تكنولوجية.. ضوابط ممارسة الشركات للتصكيك السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألزم قانون الصكوك السيادية شركات التصكيك بتوفير مقر ثابت للشركة، إضافة إلى البنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط، وفيما يلى نستعرض هذه الالتزامات بالتفصيل وفقا لما وردت بنص القانون.

ووفقا للقانون

تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :

- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .

- أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .

- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية :

- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها .

- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية .

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.