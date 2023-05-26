شكرا لقرائتكم خبر عن موازنات وخطة التنمية لقطاع الاتصالات ووكاله الفضاء أمام النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على مدار الأسبوع المقبل، مناقشة مشروعات موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 فيما يخص قطاع الاتصالات انطلاقا من ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة.

وخصصت اللجنة إجتماعها الأحد لنظر مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد.

أما يوم الاثنين تنظر مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكذا مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية.

ووفقا لجدولها يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن تنظر مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.