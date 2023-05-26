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موازنة مجلس حقوق الإنسان للعام المالي الجديد أمام "النواب" الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

خصصت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاتها الأسبوع القادم لمناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومي لحقوق الانسان، للسنة المالية الجديدة 2023/2024. 

 

ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. 

 

وجاءت المادة الثالثة عشرة من القانون المنظم، لتقر  بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ، كما يتضمن جهـوده ونشـاطه ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء . 

 

ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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