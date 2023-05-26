عاجل .. بوتين ينفذ تهديده ويبدأ بنشر الأسلحة النووية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الخميس بأن بوتين شرع في تنفيذ تهديداته بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا المجاورة للاتحاد الأوروبي، فيما باتت القوات الروسية في وضع حساس في أوكرانيا وسط ترقب لهجوم مضاد للجيش الأوكراني.

تعليقا على تصريحات لوكاشنكو الذي زار موسكو للمشاركة في قمة إقليمية، حذّرت زعيمة المعارضة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا من خطر "يهدد أوروبا برمتها".

فلاديمير بوتين أبلغه الأربعاء بأنه وقع المرسوم

لكن لوكاشنكو، الذي زار موسكو الخميس للمشاركة في قمة إقليمية، لم يوضح ما إذا كانت الأسلحة المشار إليها قد وصلت فعلا إلى بلاده. مضيفا: "ربما، سأعود وأرى"، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه الأربعاء بأنه وقع المرسوم الذي يتيح نقل الأسلحة.

وقال لوكاشنكو ردا على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووي بدأ". في المقابل، لم تدل موسكو بأي تعليق فورا.

موسكو ستنشر أسلحة نووية

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في 25 مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

وانتقد المجتمع الدولي وخصوصا الدول الغربية تهديدات بوتين، علما بأن الأخير لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.

من جهة أخرى أشار الجيش الروسي إلى أنه نشر طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين من خرق الحدود فوق بحر البلطيق، للمرة الثانية هذا الأسبوع.