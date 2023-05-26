انت الان تتابع خبر شملت 78 مؤسسة و17 شخصا.. اليابان تفرض جملة عقوبات جديدة ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشملت العقوبات اليابانية، صندوق الرفاه الوطني الروسي، والمصانع الجوية "أورال" و"سوكول" و"كومسومولسك على أمور" و"إيركوتسك"، وكذلك مكتب تصميم بناء الماكينات، وشركة تصنيع المحركات "ساتورن"، والمؤسسة العلمية الإنتاجية Pulsar، ومجموعة "غاز" وغيرها.وحظرت اليابان، التصدير إلى مؤسسة الدراسات العلمية الواعدة (FPI)، والهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ومعهد البحوث لعموم روسيا "سيجنال" وغيرها.

وشملت قائمة العقوبات رئيس شركة "ألماز أنتي" يان نوفيكوف، والصحفية التلفزيونية أولغا سكابيفا، وقائد المجموعة الغربية بالجيش الروسي الفريق ميخائيل زوسكو، وقائد القوات المحمولة جوا الفريق أول ميخائيل تبلينسكي وغيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت طوكيو تقديم خدمات البناء والهندسة للجانب الروسي، وكذلك تم حظر تصدير عدد من السلع التي تساعد في تعزيز القاعدة الصناعية الروسية.

بشكل إجمالي، باتت قائمة العقوبات اليابانية تضم الآن 700 فرد من روسيا و 207 مؤسسات. ومن بين المناطق الروسية الجديدة، تم إدراج 311 فردا في قوائم العقوبات. وشملت قيود التصدير بموجب جميع حزم العقوبات 437 مؤسسة.

