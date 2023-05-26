انت الان تتابع خبر ضبط المتهم الرئيس بقضية التلاعب وتمليك الأراضي بناحية الوفاء في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّـة القبض التي تمت بناء على مذكرة قضائيَّـة، أفادت في بيان ورد لـ الخليج 365، بأن "مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً؛ للتحري عن المعلومات التي وردتها حول مكان وجود أبرز المتهمين في قضيَّـة تمليك قطع أراضي ناحية الوفاء التي أطيح إثرها بمدير تسجيل عقاري محافظة الأنبار، والتحرُّزُ على ما يُقارِبُ سبعينَ ألفِ إضبارةِ عقارٍ تمَّ تمليكُها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".وأردفت إن "الفريق باشر أعمال التحري والتقصي، وبعد التأكد من صحة المعلومة، تابع حركة المتهم الذي كان يشغل منصب مدير بلديَّـة ناحية الوفاء في الأنبار، ونصب له كميناً محكماً، وبعد التنسيق المباشر مع قوة إنفاذ القانون تمت الإطاحة به، وتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، وذلك في منزل عديله بحي البنوك في العاصمة بغداد".

وسيق المتهم رفقة المحضر الأصولي، في العمليَّـة التي تمت وفق أحكام المادة (٢٩٨/٢٨٩) من قانون العقوبات العراقي، إلى قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، بحسب البيان.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من نيسان الماضي عن تمكنها من تنفيذ عمليَّـة كبرى في محافظة الأنبار أسفرت عن القبـض على مدير عقـاري الأنبار و(٥) من المسـؤولين فيها؛ ﻹقدامهم على التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من أراضي ناحية الوفاء، وعلى خلفيَّـة اعترافاتهم صدرت أوامر قبض وأستقدام أخرى.

