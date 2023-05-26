انت الان تتابع خبر ميسان.. الإطاحة بـ35 متهماً بقضايا جنائية مختلفة وضبط مواد مخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مشتركة من مديريات شرطة الأقسام وأفواج طوارئ الشرطة بالاشتراك مع لواء التدخل السريع، نفذت عملية أمنية استباقية شملت عموم مدينة العمارة وأقضية ونواحي المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على (35) متهماً بقضايا جنائية ومواد قانونية مختلفة، فضلاً عن ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة ومواد مخدرة".



وأشارت الى ان "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة".