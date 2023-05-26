السيسي يصدر قرار جمهوري جديد

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 145 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية بمبلغ مليار و991 مليونا و648 ألفا و246 يورو، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بمبلغ 31 ر541 ر800ر268 يورو، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح).

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 10 مايو 2023.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.