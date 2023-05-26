عربية النواب تثمن تعاون مصر مع الأمم المتحدة فى تيسير نقل المساعدات للسودان

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القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بحرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة فى تيسير نقل المساعدات الإنسانية للسودان، مؤكداً أن مصر لها دورها الكبير والإيجابي تجاه الأوضاع الراهنة داخل السودان لتخفيف الأعباء على الأشقاء السودانيين

كما أشاد " أباظة " فى بيان أصدره اليوم بجميع القضايا التى دارت فى لقاء السفير سامح شكرى وزير الخارجية مع "مارتن جريفيث" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة السويسرية جنيف، معلناً اتفاقه التام فى إشادة السفير سامح شكري بالدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية OCHA لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في مناطق الأزمات

وثمن النائب أحمد فؤاد أباظة تأكيد وزير الخارجية المصرى خلال اللقاء على استمرار مصر في دعمها لجهود المكتب، خاصة مع ما يشهده العالم من تصاعد للأزمات دولياً وإقليمياً معتبراً تقدير وكيل السكرتير العام والذي شدد على ما تمثله القاهرة من مركز هام لدعم الجهود الإنسانية الأممية في العديد من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى والفاعل الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مثل هذه الاحداث والأزمات داخل منطقة الشرق الاوسط وافريقيا

وكان الجانبان قد أكدا خلال اللقاء على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي لتسريع عملية إتاحة الاحتياجات الإنسانية ونفاذها إلى مناطق الأزمات بالمنطقة.

كما ركزت المحادثات على التطورات ذات الصلة بالأزمة السودانية، وانعكاساتها على الوضع الإنساني في السودان ودول الجوار. وقد حرص "جريفيث" على الإشادة بالجهود التي تبذلها مصر ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حل للأزمة وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني، فضلاً عن استقبالها للوافدين السودانيين، والمقدر عددهم بنحو 120 ألف نازح سوداني منذ بداية الأزمة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر للتعاون مع الـ OCHA في تيسير نقل المساعدات الإنسانية إلى السودان، في ضوء سوابق التعاون الناجحة بين الجانبين في تلبية الاحتياجات الإنسانية أثناء جائحة كورونا، واستضافة مصر للمكاتب الإقليمية لكل من OCHA، وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة بما ييسر عملية تنسيق الجهود الإنسانية، كما أكد الجانبان أهمية حشد الدعم الدولي أيضاً من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية والصحية والتنموية والنفسية للوافدين من السودان في دول الجوار، أخذاً في الاعتبار استمرار تزايد تدفقات الوافدين من الأراضي السودانية.

وتناول أيضاً مستجدات الأزمة السورية، حيث حرص وكيل السكرتير العام على الاستماع لتقديرات وزير الخارجية بشأن سبل التعامل مع تلك الأزمة خلال الفترة القادمة، والتعرف على الجهود الجارية لحلحلة الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق، واتفق الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة بشأن سبل تعزيز الدعم الإنساني لمناطق الأزمات بالشرق الأوسط.