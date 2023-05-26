النائب خالد بدوى: تطبيق استراتيجية الاستفادة من الثروات المعدنية بات ضرورة

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصانع الكوارتز التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بالعين السخنة، خطوة على الطريق الصحيح لتطبيق استراتيجية الدولة فى الاستفادة من الثروات المعدنية والمواد الخام التي تمتلكها، والذي بات ضروريا فى ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وأضاف "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الكوارتز جزء أصيل من كثير من الصناعات العالمية، خاصة تلك التي ترتبط بالتكنولوجية والرقائق الإلكترونية والسيارات، موضحا أنه الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط لصناعة الكوارتز.

وأوضح يعد الكوارتز عنصرًا أساسيًّا في صناعة الخلايا الشمسية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات حاليا، فى ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة، والتي شدد خلالها على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول بما يخقق الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين.