انت الان تتابع خبر روسيا تؤكد التزامها بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات الوزير لافروف، خلال لقائه الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، في وزارة الخارجية الروسية، بحسب بيان الخارجية الروسية.

كما أعرب لافروف خلال الاجتماع مع المبعوث الصيني لي هوي، عن "امتنانه لبكين على موقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية"، مشيدا بـ"استعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية".



وأضاف بيان الخارجية: "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا وآفاق حل النزاع.. وأعرب لافروف عن امتنانه للجانب الصيني على موقفه المتوازن من الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن تقديره الشديد لاستعداد بكين للعب دور إيجابي في تسويتها".

واكد بيان الخارجية، على "استعداد الجانبين لزيادة وتعزيز التعاون في إطار السياسة الخارجية الروسية الصينية، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى كوكب الأرض أجمع".

