انت الان تتابع خبر الصين تحث الدول الأوروبية على اتخاذها بديلا تجاريا عن أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذلك عن مسؤولين غربيين مطلعين على المفاوضات، حيث يقوم الدبلوماسي الصيني بجولة زيارات إلى وارسو وباريس وكييف وبرلين وبروكسل، وخلالها حثّ الحكومات الأوروبية على اعتبار بكين بديلا اقتصاديا لواشنطن".يشار إلى أنه وفي وقت سابق، ذكر لي هوي أن "الصين تتخذ دائما موقفا موضوعيا بشأن الأزمة الأوكرانية".

وبحسب قوله: "لدى الصين والاتحاد الأوروبي إجماع في الرأي حول هذه القضية".

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت يوم أمس أن "الصين مستعدة لتوسيع التعاون مع روسيا بعد قمة G7 وبسبب تدهور العلاقات مع الدول الغربية".