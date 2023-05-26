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كركوك.. القبض على متسول يرتدي زي النساء

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في سابقة تعد الثانية لنجدة كركوك في التمكن من القبض على متسول يرتدي زي النساء لكسب تعاطف المواطنين وأن شرطة النجدة تمكنت في وقت سابق من القبض على رجل إخر يرتدي زي النساء في محاولة للدخول الى إحدى الدور لسرقتها بحجة التسول".

واضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى مركز شرطة العروبة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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