انت الان تتابع خبر كركوك.. القبض على متسول يرتدي زي النساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في سابقة تعد الثانية لنجدة كركوك في التمكن من القبض على متسول يرتدي زي النساء لكسب تعاطف المواطنين وأن شرطة النجدة تمكنت في وقت سابق من القبض على رجل إخر يرتدي زي النساء في محاولة للدخول الى إحدى الدور لسرقتها بحجة التسول".



واضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى مركز شرطة العروبة".