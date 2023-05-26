أسينسيو يغادر الريال.. فهل سينتقل الى برشلونة؟

وقالت الشبكة انه "رفض الإسباني تجديد عقده مع الفريق الملكي على الرغم من تقديم ريال مدريد لعدة عروض له للتجديد، وأشارات الشبكة أن أسينسيو سيوقع في الأسابيع المقبلة مع نادي جديد".

وأكدت الشبكة، أن "أسينسيو قرر الرحيل بعد تحول كلام كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إلى أفعال، فبعد أن أكد له أنه سيعتمد عليه كلاعب أساسي في تشكيلته، وجد الإسباني نفسه بديلاً في معظم المباريات".



وأشارت الى ان "أسينسيو لديه عروض كثيرة ولم يقرر بعد وجهته، أراد في البداية أتخاذ قراره من الاستمرار في ريال مدريد من عدمه دون أن يجعل العروض من الخارج تؤثر عليه ولكن العروض لم ترتقي لطموحاته".

وبينت الشبكة ان "وجهة ماركو أسينسيو القادمة ستكون خارج اسبانيا على الرغم من أن برشلونة يطرق بابه منذ شهور الا أن خيار التوقيع معهم لم يخطر بباله أبداً".