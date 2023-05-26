شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات مستمرة.. تقرير يكشف إنجازات الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبرى يحققها الاقتصاد المصري ، وذلك في ظل الإنجازات التي تحدث داخل الدولة من مشروعات قومية ضخمة، وهو ما ساعد في زيادة موارد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي وعائدات قناة السويس المرتفعه ونمو الاحتياطي النقدي.

وكشف تقرير لمؤسسة"ماعت" أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمى ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية التي تبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري .