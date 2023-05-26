وزارة الدفاع السودانية تعلن استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع السودانية عن استدعاء الاحتياط من العسكريين وذلك نظرا "للظروف التي فرضها التمرد ودعما للجهد العسكري الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الامن والاستقرار".

وقالت وزارة الدفاع السودانية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" ونقلته قناة "روسيا اليوم"، إن هذا الاستدعاء ياتي اتساقاً مع الظروف التي فرضها التمرد واستهدافه للمواطنين الشرفاء الأبرياء واستخدامهم كدروع بشرية مع نهب ممتلكاتهم واحتلال منازلهم.

وتابعت: "إضافة لعمليات الترويع والإذلال مع تعطيل الحياة العامة من خلال استهداف مراكز الخدمات ( المياه - الكهرباء - المستشفيات) والبنية التحتية للدولة، مع نهب البنوك وحرق الأسواق والمطارات والوزارات وخلق الفوضى بإطلاق المساجين واحتلال أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة ."

وأضاف بيان "الدفاع السودانية" أن هذا يأتي أيضا دعماً للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار، ولذلك "فقد تقرر استدعاء كامل ضباط وضباط صف وجنود معاشي القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية حسب الآتي: الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد اعمارهم عن الـ 65 عاما، واللياقة الطبيه والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن يكون التبليغ أيضا لأقرب وحدة عسكرية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 ميلادية.

واختتمت وزارة الدفاع السودانية بيانها بـ "تقوم قيادة القوات المسلحة باستكمال مطلوبات العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات ".

جدير بالذكر أن البيان حمل توقيع وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق الركن يس ابراهيم يس.