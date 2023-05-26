انت الان تتابع خبر في نهاي دوري الابطال.. كورتوا يعلن دعم لوكاكو ضد دي بروين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقاربت مسابقة دوري أبطال أوروبا على النهاية، وسينحصر اللقب بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان اللذين سيتقابلان في النهائي يوم 10 يونيو.

ونشرت قناة " Prime Video Sport" عن مصادر مقربة من الحارس البلجيكي، تقريرًا قالت فيه إن كورتوا يدعم لوكاكو ويتمنى فوز إنتر ميلان باللقب على حساب مانشستر سيتي الذي يضم صديقه السابق كيفين دي بروين.



وخرج ريال مدريد من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي 51 بنتيجة المباراتين.

يذكر أن كورتوا كان يرتبط بعلاقة صداقة وطيدة مع كيفين دي دي بروين، بعد خيانة الأول له مع صديقته.

كارولين ليجنين صديقة "دي بروين" السابقة اعترفت بأنها خانت اللاعب البلجيكي مع كورتوا العام 2014، خلال رحلتها إلى مدريد حيث كان يلعب الحارس البلجيكي لصالح نادي أتلتيكو مدريد.

وقال دي بروين عن هذه الخيانة: "لا أستطيع أن أصدق ما فعله كورتوا بعد، لكننا نواصل العمل معًا كمحترفين.

ومنذ العام 2014، لعب دي بروين وكورتوا معًا في المنتخب البلجيكي دون أي مشاكل وبقيت علاقة الزمالة قائمة بينهما.

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

مون المقرر أن تُلعب مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي، يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول التركية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

