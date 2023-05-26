انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يزور محكمة استئناف طنجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له زار محكمة استئناف طنجة المغربية".

وأضاف: "كان في استقباله رئيس واعضاء المحكمة حيث اطلع على اروقة المحكمة وطبيعة العمل فيها وتأتي هذه الزيارة على هامش الزيارة التي يجريها وفد قضائي رفيع المستوى الى المملكة المغربية الشقيقة".

