انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يزور محكمة استئناف طنجة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له زار محكمة استئناف طنجة المغربية".
وأضاف: "كان في استقباله رئيس واعضاء المحكمة حيث اطلع على اروقة المحكمة وطبيعة العمل فيها وتأتي هذه الزيارة على هامش الزيارة التي يجريها وفد قضائي رفيع المستوى الى المملكة المغربية الشقيقة".
وأضاف: "كان في استقباله رئيس واعضاء المحكمة حيث اطلع على اروقة المحكمة وطبيعة العمل فيها وتأتي هذه الزيارة على هامش الزيارة التي يجريها وفد قضائي رفيع المستوى الى المملكة المغربية الشقيقة".