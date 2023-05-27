شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد "الزراعة بالحوار الوطنى" يكشف محاور عمل اللجنة للنهوض بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن انعقاد لجنة الزراعة مع اسئناف جلسات الحوار الوطني، الأسبوع القادم أول يونيو، يعكس مدى أهميتها والحرص على النهوض بهذا القطاع التنموي، موضحا أنه يمثل أحد الملفات الهامة التى تلقى اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيكلل الحوار الوطني ذلك الاهتمام بمزيد من الأطروحات التي تدعم المنظومة.

وأضاف أن اللجنة تسعى للخروج بتوصيات تسهم في النهوض بالقطاع والارتقاء بالفلاح والمنظومة الزراعية، موضحا أنها ستعمل من خلال 3 محاور سيتم ناقشتها على عدة جلسات، توفير مستلزمات الإنتاج، دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

وأشار إلى أن اللجنة ستدرس آثار التغيرات المناخية على الزراعة والفلاح، والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه التغيرات، خاصة وأن القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، والزراعة على رأس القطاعات الأكثر تأثرأ، مؤكدا أن انطلاق جلسات الحوار الوطني مثلت مرحلة مهمة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على تقبل الرأي والرأي الآخر، مع وجود رغبة من الجميع على إنجاح هذا الحوار للوصول لصياغة بشأن أولويات العمل الوطني للفترة القادمة.

وشدد أن اللجنة تلقت عدد كبير من المقترحات من أحزاب وشخصيات عامة وأكاديميين ومن شباب ومنظمات مجتمع مدني، مشددا أنه لا يوجد خطوط حمراء في تناول أي موضوع خاص بالزراعة والأمن الغذائي، قائلا: " نحن على استعداد تام لمناقشة وبحث كافة القضايا والمقترحات لتساهم في النهوض بقطاع الزراعة وتدعم الأمن الغذائي والفلاح المصري في المرحلة القادمة".

وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بان مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدا يوم الأحد الموافق 4 يونيو، ويشمل جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث، في يوم الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية)، الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية).