انت الان تتابع خبر الدفاع المدني: إصابة رجل إطفاء وعدد من المواطنين اثناء اخماد حريق ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية سكنية متعدد الطوابق متخذاً فيها الطابق الأرضي مخزن للدراجات الهوائية في منطقة حي الجامعة نفق الشرطة وسط بغداد بمشاركة فرق إطفاء وإنقاذ وإسعاف الدفاع المدني".وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع وباشرت حال وصولها بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء البناية من ساكنيها بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل المخازن المحترق شديد الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة للحادث مما أدى إلى إصابات عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء شديد فما كان من أحد رجال الإطفاء إلا الدخول وإنقاذ المصابين وتأمين نقلهم خارج البناية حتى أنهك وأصيب بفقدان الوعي نتيجة شدة الحرارة وكثافة الانبعاثات الغازية السامة ليتم إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها.

وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن".

