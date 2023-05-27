شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم "الأعلى للتعليم قبل الجامعى" فى النهوض بالمنظومة؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون التعليم على أن ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه.

ويضم المجلس ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى".

ونص القانون أيضا على أن والتعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.