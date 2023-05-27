شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية 2023/24 تستهدف زيادة استثمارات الاقتصاد الأخضر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026)، والتي استعرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، في إحدى الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، أطر مُواجهة التغيّرات الـمَناخية، والتي تجلت باستضافتها لقمة الـمَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022.

وأكدت وزيرة التخطيط، حِرص الخطة على رصد مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.

وتتمثل المستهدفات في ضخ وتنفيذ استثمارات ل :

-استكمال الـمرحلة الثانية لـمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لـمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات الـمناخية على مصر.

-التوسّع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد.

-تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية الـمياه في البحر الـمتوسط والبحر الأحمر والبحيرات الـمصرية.

-إطلاق الـمُبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها "جميلة يا مصر" "واتحضّر للأخضر".

-التوجّه لزراعة 1,5 مليون شجرة في ظل الـمُبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).

- استكمال مشروعات وزارة النقل والمتمثلة في مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي.

-مشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة.

-مشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية.

-إنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية.

-محطات رصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان.

-مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.

-مشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة.

-مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية.

-مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والـمصارف، وبرامج تنمية وتنويع الـمصادر الـمائية.

-مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألفا و130 ألف متر مُكعب/ يوم.

-محطات الـمُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة.