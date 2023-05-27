انت الان تتابع خبر الغاء إحدى "ميزات" اليوتيوب.. اطُلقت قبل 5 سنوات وتخص 10 ألف مشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم إطلاق الميزة أول مرة عام 2018، وسمحت لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك نشر مقاطع فيديو قصيرة تنتهي بعد 7 أيام.

وسيدخل التغيير حيز التنفيذ في 23 يونيو، وبعد ذلك لن يكون خيار إنشاء قصة جديدة على يوتيوب متاحا.



وفقدت خاصية القصص التي تتلاشى بعد فترة زمنية معينة بريقها بعد أن تم نسخها بواسطة كل التطبيقات الأخرى، سواء انستغرام أو فيسبوك أو تيك توك.