بعد القضاء على المقاومة الأوكرانية .. الجيش الروسي يبدأ الإنتشار في باخموت

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن الجيش الروسي بدأ باستلام مواقعه في مدينة باخموت، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تنفذ الاتفاقات بالكامل.

وردا على سؤال من صحيفة "بلاكنوت"، حول سير الأمور الآن في مدينة باخموت، التي سيطرت عليها قوات فاغنر مؤخرا، قال بريغوجين، إن الجيش الروسي يعمل بنشاط في استلام مواقعه داخل المدينة، بدلا من قوات "فاغنر".

وأضاف بريغوجين: "واليوم (الجمعة) وزارة الدفاع الروسية تنفذ الاتفاقات بشكل كامل. لذلك، اعتبارا من 1 يونيو، ستخضع باخموت بالكامل لسلطة وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن جنود "فاغنر" يغادرون بشكل مخطط ومنظم، ومن المفترض أنه بعد الانتهاء من العملية، سيتوجهون إلى المعسكرات الميدانية لإعادة تشكيلهم، وإعادة التوظيف والتدريب الإضافي، بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء الفيدرالية" الروسية.