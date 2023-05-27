شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاث سفن صينية بينها حاملة طائرات تعبر مضيق تايوان (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم السبت، إن ثلاث سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ عبرت مضيق تايوان، في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

وأوضحت الوزارة أن شاندونغ، التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزا غير رسمي بين الطرفين.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية.

وفيما تراقب تايوان باستمرار تواجد سفن حربية صينية وتصدر بيانات بشكل شبه يومي، فإن عبور شاندونغ في المضيق البالغ عرضه 180 كم والذي يفصل الجزيرة عن آسيا القارية، غير عادي.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة التايوانية "كلفت دورية جوية مدنية طائرات وسفن تابعة للبحرية ومنظومات صواريخ برية، الرد على تلك الأنشطة".

وفي السنوات القليلة الماضية كثفت عمليات التوغل الجوي والبحري في محيط الجزيرة.

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشينع للنواب، الخميس، إن بلاده سوف تحصل على شحنة من 66 مقاتلة طراز إف16- في فايبر بحلول 2026 من الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية إن سلاح الجو الأمريكي أعلن الأربعاء عن أن المجموعة الأولى من المقاتلات المتقدمة المقرر أن تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتايوان سوف تغادر المصنع في الربع الثالث من 2024 بدلًا من الربع الأخير من 2023 مثلما كان مقررًا في البداية.

وتعمل تايوان حاليًا على تحديث أسطولها المؤلف من 141 مقاتلة من إف16- ايه/بي إلى طرازات إف16- في بلوك.20

ولدى الـ66 مقاتلة طراز إف16- في بلوك 70 التي اشترتها تايوان مقابل 8 مليار دولار، إلكترونيات طيران أكثر تقدمًا ورادار للسيطرة على الإطلاق يفوق طراز بلوك 20.

وقال تشيو للنواب إن التأخير يرجع في الأساس إلى المشكلات التي واجهها الجانب الأمريكي في مراجعة وتحسين برامج التحكم في الطيران. وأكد أنه "لا توجد مشكلة" في تسليم جميع الوحدات البالغ عددها 66 وحدة في 2026.