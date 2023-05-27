شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب وزير الخارجية الروسي: نظام كييف هاجم الكرملين بطائرات مُسيرة في 3 مايو الماضي والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن "نظام كييف هاجم الكرملين بطائرات مُسيرة في 3 مايو(أيار) الماضي دون تنسيق مع جهات غربية"، لكن الغرب امتنع عن إدانة الهجوم.

وأضاف غالوزين في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية اليوم السبت، قائلًا "في يوم 3 مايو (أيار)، شهدنا هجومًا إرهابيًا آخر قام به نظام كييف. في الواقع، كانت هذه محاولة لاغتيال الرئيس الروسي. إضافة إلى ذلك، يعد الكرملين أحد مواقع التراث الثقافي لليونسكو، ولم يظهر العالم مرة أخرى أن أي معايير دولية أو قانونية أو إنسانية أو أخلاقية لا تعني شيئًا له. كما نفهم".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن هجوم كييف لم يتم بالتنسيق مع رعاته الغربيين الذين كانوا يخشون تصعيد الصراع المحتمل". وأضاف "لكن أيًا منهم لم يدن علنًا ​​هذا الهجوم الإرهابي. كما التزمت المنظمات الدولية ذات الصلة الصمت".

ومع ذلك، أشار جالوزين إلى أن الصين التي تحاول إعادة كييف إلى طاولة المفاوضات، وأدانت بشكل أساسي الهجوم الإرهابي على الكرملين من قبل "نظام زيلينسكي".

وختم بالقول "هناك أيضًا العديد من أولئك الذين يخشون التحدث علنا ​​ضد الأساليب الغربية ولكن في الاتصالات غير الرسمية أخبرونا أنهم صُدموا بهذه الجريمة التي ارتكبها نظام كييف وسلوكه المتهور والخطير".



واتهمت موسكو كييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء هجوم طائرات مسيرة على الكرملين يوم 3 مايو (أيار) الماضي، فيما نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف بوتين أو موسكو، بينما قالت واشنطن إنها لا تشجع أوكرانيا على شن هجمات خارج حدودها.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قبل يومين عن مصادر مطلعة في الاستخبارات الأمريكية تقديرها بأن "مجموعة أوكرانية قد تكون مسؤولة" عن الهجوم الذي تم بطائرة مسيرة واستهدف الكرملين الروسي في وقت سابق هذا الشهر.