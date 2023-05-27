شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تحذر من حادث كبير في زابوريجيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت أوكرانيا، أمس الجمعة، من أن موسكو تخطط لحادث كبير في محطة زابوريجيا قبل جوم مضاد أوكراني منتظر لاستعادة بعض المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد الغزو لأوكرانيا فبراير (شباط) العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة زابوريجيا للطاقة النووية تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط منذ فترة طويلة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

ومحطة زابوريجيا تقع في منطقة تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وقد تعرضت المنطقة مرارًا للقصف الذي يلوم الطرفان بعضهما البعض عليه.

وقالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع إن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبًا ثم تعلن عن تسرب إشعاعي. وهذا من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق، يتم خلاله وقف جميع الأعمال القتالية.

ولم يقدم بيان الإدارة المنشور على تطبيق تيليغرام أي دليل، وأضاف أن روسيا عطلت عملية التناوب المزمعة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة.

ولم تشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، والتي تنشر بشكل متكرر تحديثات بشأن المحطة، إلى أي تعطيل.

وقال شهود الأسبوع الماضي إن القوات العسكرية الروسية عززت مواقعها الدفاعية داخل المحطة وحولها قبل الهجوم المضاد.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على تحذير روسيا من تفجير سد من شأنه أن يغمر مساحة كبيرة. ولم يتم تدمير السد.

وقالت روسيا في فبراير (شباط) إن أوكرانيا تخطط لشن هجوم نووي على أراضيها لإلقاء اللوم على موسكو.

واتهمت روسيا كييف مرارًا وتكرارًا بالتخطيط لعمليات "مزيفة" بأسلحة غير تقليدية، باستخدام مواد بيولوجية أو مشعة. لكن لم يحدث أي هجوم من هذا القبيل.