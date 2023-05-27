انت الان تتابع خبر جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة "جريئة" بمهرجان كان السينمائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد حضرت جورجينا رودريغيز العرض الأول لفلم (L’Été dernier) في مهرجان كان السينمائي 2023.

ونشرت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها من فندق مارتينيز بمدينة كان الفرنسية، بزي جريء حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا أرجوانيا، وعلقت عليها: "الاستعداد إلى مهرجان كان".



وشاركت جورجينا في جلسة تصوير، وارتدت عارضة الأزياء الإسبانية البالغة من العمر 29 عاما، فستانا ذهبيا متلألئا مزينا بإكسسوارات إطلالتها بالأساور والأقراط الفضية، ووضعت شعرها في شكل ذيل حصان جانبي في مهرجان كان السينمائي.

وفستان جورجينا من تصميم المصمم التونسى على القروى، والذى يعتبر مصممها المفضل، والذى صمم فستانها الذهبى المزخرف والمغطى بآلاف من خرزات سواروفسكى.

وكانت جورجينا قد نشرت صورة لها من مطار مدريد وهي في طريقها إلى كان، وكانت ترتدي ملابس رياضية وعلقت عليها "في طريقي".