انت الان تتابع خبر مُستقبل أسينسيو يدور حول ثلاثة أندية.. سان جيرمان الأوفر حظاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتلقى اللاعب الدولي الإسباني، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، عرضًا للتجديد مع الميرنغي أقنعه ماليًا، لكنه قرر المضي قدمًا بعد موسم بدأ فيه أقل من نصف مباريات الليغا.

وبحسب الشبكة فإن أستون فيلا ويوفنتوس وميلان أبدت اهتمامًا أيضًا بالتعاقد مع أسينسيو، لكن عرض باريس سان جيرمان هو العرض الأكثر إغراءً لأسينسيو حاليًا.



وأضافت "ESPN"أن العلاقة الجيدة بين خورخي مينديز، وكيل أسينسيو، ولويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، كانت أساسية في المفاوضات.

ويخطط باريس سان جيرمان لعملية إصلاح شاملة في الصيف تشمل رحيل ليونيل ميسي وتعيين مدرب ليحل محل كريستوف غالتيه.

وقالت الشبكة إن باريس سان جيرمان يريد أيضًا الانفصال عن نيمار ويتطلع لضم مهاجمين لمرافقة كيليان مبابي في الهجوم.

ونتيجة لذلك، ظهر اسم أسينسيو كخيار مثير للاهتمام لأنه في سن السابعة والعشرين وسيكون التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأفادت بأن أسينسيو أدرك أن دوره في ريال مدريد، من حيث عدد لعب الدقائق، لن يتغير الموسم المقبل، ومن هنا جاء قراره بمغادرة سانتياغو برنابيو في 30 يونيو.

وشارك أسينسيو الموسم الحالي مع ريال مدريد في 50 مباراة في مختلف المسابقات بواقع 1964 دقيقة سجل فيها 12 هدفا وصنع 8.

وبالمجمل لعب أسينسيو 285 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 61 هدفا وصنع 32، بحسب موقع "transfermarkt".

