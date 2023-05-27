انت الان تتابع خبر طقس الأسبوع الأخير من أيار: أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والأنبار 40، وأربيل ودهوك 35، وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان والناصرية والمثنى 41 ، والبصرة 42".وأضاف أن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضح أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في جميع مناطق البلاد، غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".

