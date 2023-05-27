انت الان تتابع خبر دب جائع يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين في أمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر الدب عندما كان عمال مخبز في بلدة ايفون يقومون بتحميل الكعك في شاحنة.

وعلى حسابها في "إنستغرام"، كتبت صاحبة المخبز أنها سمعت إحدى العاملات تصرخ بأن هناك دبا في المرآب، حيث حاول عمال المخبز إبعاده، وعندما فشلوا في ذلك، ركضوا هربا وخوفا منه.

ويظهر تسجيل مصور الدب وهو يحمل كعكات من الشاحنة إلى ساحة انتظار السيارات، ويلتهم 60 قطعة منها، بينما تم دفع الدب إلى المغادرة من خلال إطلاق بوق سيارة.

وحين وصلت الشرطة كان الدب قد رحل، دون أن يصيب أحدا.



وتشير وكالة البيئة بالولاية إلى أنه يوجد ما بين 1000 و1200 دب أسود في ولاية كونيتيكت، شوهدت العام الماضي في 158 من 169 بلدة ومدينة بالولاية.