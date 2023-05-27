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انفجار بالقرب من خط أنابيب نفطية في روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب فيديرنيكوف في صفحته على "تلغرام": "ألحق انفجار وقع صباح اليوم السبت ضررا بمبنى إداري لخط أنابيب النفط بالقرب من قرية ليتفينوفو بمنطقة نيفيلسكي. ولم يؤد إلى وقوع إصابات".

وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، تضرر المبنى في هجوم بمسيرتين. والاستنتاجات النهائية ستكون موجودة بعد انتهاء عمل فريق الطوارئ في المكان".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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