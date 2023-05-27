شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 200 جنيه تلاحقك إذا قررت قضاء حاجتك في الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 38 لسنة 1967، حول النظافة العامة، على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الارشادات والتعليمات في جمع ونقل القمامة والمخلفات، حتى لاينجم عنها أية تلوث تضر البيئة، وقد حظر القانون ارتكاب اى عمل من الأعمال الآتية:

1. الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات وكذلك في مجارى المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

2. قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه.

3. غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا في الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.

4.مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا ما زاد عدده على ثلاثة.

5. وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك في مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها.

6. العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.

ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع لعدم الالتزام بحكم المادة (٤) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.