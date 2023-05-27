انت الان تتابع خبر انطلاق أعمال مؤتمر طريق التنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلق المؤتمر، بمشاركة المملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران، إذ وصلت جميع الوفود المشاركة في المؤتمر سبق الى العاصمة تمهيدا لانعقاد المؤتمر".وتشهد دول المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمشروع طريق التنمية، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط النقلية بين العراق ودول المنطقة.

يشار الى أن وزارة النقل العراقية ارسلت دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (المملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران).

وسيعقد المؤتمر في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، يوم السبت المقبل (27 أيار الجاري)، ويستمر ليوم واحد فقط.

كما سيشهد المؤتمر الإعلان رسمياً عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع.