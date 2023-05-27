انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيهاً بشأن أحد أسئلة مادة "العلوم" للسادس الابتدائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التربية وجه بإلغاء نقطة رقم واحد من السؤال السادس الفرع (أ) لمادة العلوم؛ استجابةً لمناشدات أولياء أمور تلاميذ السادس الابتدائي".

وبحسب البيان، وجه الجبوري، "اللجنة الدائمة للامتحانات بتعميم القرار على جميع لجان ومراكز الفحص لإجراء اللازم"، متمنياً لـ"التلاميذ الموفقية والنجاح".

