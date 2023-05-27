اخبار العالم

التربية تصدر توجيهاً بشأن أحد أسئلة مادة "العلوم" للسادس الابتدائي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيهاً بشأن أحد أسئلة مادة "العلوم" للسادس الابتدائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التربية وجه بإلغاء نقطة رقم واحد من السؤال السادس الفرع (أ) لمادة العلوم؛ استجابةً لمناشدات أولياء أمور تلاميذ السادس الابتدائي".

وبحسب البيان، وجه الجبوري، "اللجنة الدائمة للامتحانات بتعميم القرار على جميع لجان ومراكز الفحص لإجراء اللازم"، متمنياً لـ"التلاميذ الموفقية والنجاح".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا