شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب": تفعيل مبادرة 100 مليون شجرة 2024 بمشروعات التحسين البيئي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت الحكومة مجموعة من المشروعات في ملف مشروعات التحسين البيئي، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة الـمُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة.

ووفقا للبيان المالي لعام 2023/2024 المقدم من الحكومة لـ"النواب" إن خطة نمط توزيع الاستثمارات الـمحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة في ظل نتائج تقارير الـمُتابعة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة للتقدّم الـمُحقّق في أهداف التنمية على مُستوى الـ 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر في هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التي يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة الـمُحافظات، وتسريع وتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة الـمُناظرة على الـمُستوى القومي.

وأضاف البيان المالي أنه تحفيزًا على تميز الأداء الحكومي في إدارة الاستثمار العام على الـمُستوى الـمحلي، فقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالي مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثماري للمحافظات وفقًا لمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لـ مستوى الخدمات الـمُقدّمة في ظل معايير الكفاءة والشفافية والـمُساءلة والتحسين البيئي، والقدرة على تنمية الـموارد الذاتية، مشيرة إلى أنه قد شارك في مُبادرة عام 22/2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف خلال عام 23/2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.