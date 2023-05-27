شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت نتائج غير مسبوقة بقطاع الصناعات التحويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعات التحويلية واستغلال المواد الخام لتعظيم الاستفادة منها وخلق قيمة مضافة لهذه للخامات والمعادن التى تنتجها مصر، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت بتوجيهات من الرئيس من افتتاح عدد من المصانع للاستفادة من الثروات المعدنية التى تنتجها مصر.

وقال "الجندي"، إن المعادن المصرية كان يتم تصديرها كمواد خام، أو تركها مهملة دون استفادة منها مثل الرمال السوداء، فكانت توجيهات الرئيس بإنشاء مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، ثم مجمع الصناعات الأزوتية، والتى تهدف جميعا إلى الاستفادة من الخامات الطبيعية بدلا من إهدارها، مشيرا إلى أن هذه المشروعات الضخمة ساهمت في توفير فرص عمل لمئات المصريين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية استكملت مسيرة النهضة الصناعية بافتتاح مصانع «الكوارتز» والذي يعد أحد الخامات الهامة التي تتميز بالعديد من الصفات، فالكوارتز هو ثاني أكثر المعادن وفرة الموجودة على سطح الأرض، ويشكل 98 % من كل بيئة جيولوجية، ويأتي بألوان وأشكال عديدة، ويتميز بكونه عديم اللون، أو اللون الأبيض، ويتميز ببريقه الزجاجي، وبقساوته، مشيرا إلى أنه يتميز بمقاومته الشديدة للعوامل الجوية الميكانيكية والكيميائية، ما يجعله المعدن الأكثر شهرة على قمم الجبال والمكون الأساسي للشواطئ، والأنهار، ورمال الصحراء.

وأشار "الجندي"، إلى أنه الكوارتز يدخل في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، على رأسها صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، وصناعة الزجاج، وصناعة الساعات، وصناعات المواد الحرارية، وصناعة أسطح المطابخ، وصناعة السيراميك، وصناعة الإليكترونيات، وصناعات السكك الحديدية والتعدين، خاصة أن يعد أحد الخامات المضادة للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أنه أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك تستخدمه المستشفيات وغرف الرعاية المركزة.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن مجمع «الكوارتز» يوفر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحافظ على الثروات التعدينية ويوفر منتجا للسوق المحلى وفائضا للتصدير، ويضاعف من القيم المضافة ويلبى مطالب الصناعة والاقتصاد، مشيرا إلى المنصة الجيولوجية التى أطلقتها الحكومة لتوسيع نطاق البحث والتنقيب وفتح الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي والمهم، حققت نتائج إيجابية حتى الآن.