شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة: نعد دراسة كبيرة للشباب وتحديات سوق العمل في المستقبل.. والأمن المعلوماتي مجال يحتاج ٢٠٠ ألف شاب في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على ما يقرب من ٣٠٠ مليون وظيفة خلال السنوات الست المقبلة، موضحا أننا سنجد طائرة بدون طيار وسيارة بدون سائق وروبوت يجري حوارا بدلا من المذيع وغير ذلك كثير من الوظائف الحالية.

جاء ذلك خلال حواره مع الاعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي المذاع على قناة بلومبرج الشرق.

وأضاف أبو هشيمة ولكنه على المقابل، هناك توجه في مصر للتحول الرقمي، وهذا يحتاج بالضرورة لمتخصصين في مجال الأمن المعلوماتي.

وأوضح أبو هشيمة أنه يعد حاليا دراسة كبيرة للشباب وتحديات سوق العمل في المستقبل، واتضح من خلال الدراسة أن مجال الأمن المعلوماتي به ٩٠٠ فرد فقط حاليا ويحتاج في الأساس ل٢٠٠ ألف موظف في مصر فقط، فضلا عن البلاد المجاورة كالسعودية والامارات التي تحولت رقميا بالفعل.